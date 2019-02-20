Матвиенко уверена в полной реализации мер из президентского послания

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что все меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию, будут реализованы и в полном объеме обеспечены финансированием. Такое заявление она сделала в среду, 20 февраля.

По ее словам, каждая такая мера просчитана и названа в цифрах, все эти вопросы обсуждались с правительством и с Минфином.

«Такие серьезные вещи в послании с кондачка никто не говорит... Это взвешенно, просчитано на пять лет вперед», — приводит слова Матвиенко «Интерфакс».

Выступление президента России Владимира Путина с 15-м посланием к Федеральному собранию прошло 20 февраля в Гостином Дворе. Оно продолжалось 1 час 27 минут. Глава государства, в частности, рассказал о приоритетах российской внешней политики, поручил обновить все нормативные акты в сфере контроля и надзора, создать Национальный космический центр и развивать российскую спутниковую группировку.