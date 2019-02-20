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Путин поручил создать Национальный космический центр и развивать спутники

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Президент РФ Владимир Путин поручил российской государственной корпорации «Роскосмос» и правительству Москвы сформировать Национальный космический центр. Об этом он рассказал в ходе оглашения послания Федеральному собранию в среду, 20 февраля.

«Поручаю «Роскосмосу» совместно с правительством… сформировать Национальный космический центр», — заявил президент. По его словам, такой центр обеспечит работу основных организаций космической отрасли, будет способствовать проведению научных исследований и подготовке кадров для этой отрасли.

Российский лидер подчеркнул, что для настоящей революции в области навигации, связи, создания систем дистанционного зондирования Земли нужно существенно увеличить возможности российской спутниковой группировки.

«Россия обладает для этого уникальными технологиями. Такие задачи требуют и качественного обновления всей космической отрасли», — сказал глава государства.

Путин выступает с посланием Федеральному собранию 15 раз. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

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