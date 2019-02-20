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Минтруд прокомментировал новые меры для поддержки семей с детьми

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Новые меры для поддержки семей, озвученные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию, помогут совершить рывок в повышении рождаемости. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.

Его ведомство оперативно подготовит законопроекты для реализации перечисленных главой государства распоряжений, подчеркнул министр в среду, 20 февраля. Он также отметил, что средств на выполнение поручений достаточно. 

«Хватит, они будут заложены в бюджете, как сказал президент», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в среду президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2020 года увеличить выплаты за первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов. РФ должна добиться возобновления естественного прироста населения в 2023–2024 годах, подчеркнул российский  лидер.

Послание Путина Федеральному собранию прошло в 15-й раз. В этом году оно продлилось 1 час и 27 минут.

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