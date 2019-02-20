Послание президента России Федеральному собранию продемонстрировало ряд знаковых сигналов и решений, касающихся тех сфер жизнедеятельности государства и общества, в которых они давно ожидались и назрели. Более того, ряд вопросов, поднятых Владимиром Путиным, имеет настолько длинную историю, что предложения по их решению вызывают определенное оживление.

Акцент в государственной политике на социальной сфере, безусловно, актуален. Мы можем сколько угодно рассуждать о развитии экономики, национальных достижениях, технологических прорывах, но если всё это не привязано к конкретным людям, большинству россиян, то смысла в любых активностях немного. Если массовые ощущения и настроения не совпадают с бодрыми отчетами статистов — рано или поздно возникает конфликт общества и власти. Всё это прекрасно понимает президент, который сделал сегодня четкий акцент на решении проблемы изменения качества жизни россиян через поддержку семьи, развитие медицины и экономическое стимулирование.

Очевидно, что поставленная главой государства задача требует высокой исполнительской дисциплины чиновников всех уровней. Неслучайно, говоря о национальных проектах, Владимир Путин подчеркнул их общенациональный статус, что накладывает серьезные обязательства перед любым политиком независимо от того уровня власти, на котором он работает. Изменения в системе государственного и регионального управления, связанные не столько с функционалом или структурой, сколько с эффективностью и ответственностью чиновников, являются актуальным общественным запросом. По сути, президент четко обозначил «узкое место» реализации национальных проектов и, как и предполагалось, подчеркнул серьезность требований к управленцам, задал для них новую планку ответственности.

Особо следует отметить незаметную, но важную деталь: из года в год традицией выступлений чиновников всех уровней в период становления современной России являлось сетование на тяжелые экономические условия и отсутствие необходимых финансовых средств на развитие страны. Однако в этот раз Владимир Путин прямо обозначил, что на реализацию нацпроектов собраны колоссальные финансовые ресурсы, заработанные внутри России. Наличие достаточных средств для решения поставленных задач — это символ начала нового этапа развития нашего государства.

В целом следует отметить, что послание Федеральному собранию в этом году носило настолько ярко выраженный социально ориентированный характер, что позволило подтвердить: Россия — это социальное государство.

Ожидаемым было и акцентирование внимания президента на вопросах безопасности нашей страны. Реализация анонсированных ранее главой государства проектов создания принципиально новых видов вооружений, безусловно, самым серьезным образом будет влиять на обороноспособность России, изменять глобальную расстановку и баланс военных сил. Иными словами, речь идет о том, что наша страна создает такие технологии, которые позволят обеспечить спокойное и стабильное развитие РФ в среднесрочной перспективе, не повторяя ошибок прошлого и не втягиваясь в высокозатратную гонку вооружений с США и их печатным станком. В условиях выхода США из ДРСМД Россия оказалась полностью готова к подобному развитию ситуации, компенсировав возможные угрозы военного характера новыми типами вооружений.

Глава государства вновь выступил драйвером изменений в стране, предложив ясный и понятный план работы на национальном уровне на основе социальных приоритетов. И данный план касается в первую очередь миллионов простых людей, чье качество жизни в случае реализации основных посылов послания президента Федеральному собранию, безусловно, изменится в лучшую сторону. Это тот запрос, который формулирует общество на протяжении последних лет. И ответ на него был сегодня получен в явном виде.

Автор — политолог, доктор политических наук МГУ

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