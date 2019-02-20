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В Совфеде прокомментировали позицию Путина по внешней политике

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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В Совете Федерации считают «крайне важным», что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию посвятил большую часть времени внутриполитическим вопросам, при этом не оставляя без внимания внешнюю политику страны. Об этом заявил в беседе с «Известиями» 20 февраля зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Для людей важно то, что реально сделано, что улучшает их жизнь»
Главные цитаты из ежегодного послания Владимира Путина

«Главные моменты внешней политики были обозначены. И ключевое — это часть, когда президент заявил, что ответ будет молниеносным в случае появления ракет РСМД, нацеленных на Россию. И под прицелом окажутся не только американские ракеты, размещенные в Европе, но и центры, принимающие решения», — сказал сенатор.

По словам Джабарова, «горячие головы должны понимать», что нельзя оставаться в стороне, запустив ракету с территории малой европейской страны.

Ранее 20 февраля Путин заявил, что в случае размещения в Европе американских ракет, нарушающих пункты договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия развернет виды вооружений, которые смогут поразить центры принятия решений.

На сегодняшний день США уже разместили в Румынии и Польше пусковые установки Aegis Ashore, которые могут запускать «Томагавки», а это угрожает безопасности России и всего мира, добавил Путин.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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