В Совфеде прокомментировали позицию Путина по внешней политике

В Совете Федерации считают «крайне важным», что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию посвятил большую часть времени внутриполитическим вопросам, при этом не оставляя без внимания внешнюю политику страны. Об этом заявил в беседе с «Известиями» 20 февраля зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Главные моменты внешней политики были обозначены. И ключевое — это часть, когда президент заявил, что ответ будет молниеносным в случае появления ракет РСМД, нацеленных на Россию. И под прицелом окажутся не только американские ракеты, размещенные в Европе, но и центры, принимающие решения», — сказал сенатор.

По словам Джабарова, «горячие головы должны понимать», что нельзя оставаться в стороне, запустив ракету с территории малой европейской страны.

Ранее 20 февраля Путин заявил, что в случае размещения в Европе американских ракет, нарушающих пункты договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия развернет виды вооружений, которые смогут поразить центры принятия решений.

На сегодняшний день США уже разместили в Румынии и Польше пусковые установки Aegis Ashore, которые могут запускать «Томагавки», а это угрожает безопасности России и всего мира, добавил Путин.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.