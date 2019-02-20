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Детский омбудсмен оценила идею Путина по увеличению детских пособий

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает, что предложение президента России Владимира Путина по увеличению пособия по уходу за детьми-инвалидами до 10 тыс. рублей станет «существенным подспорьем» для таких семей. Об этом она написала в среду, 20 февраля, на своей странице в Facebook.

«Для людей важно то, что реально сделано, что улучшает их жизнь»
Главные цитаты из ежегодного послания Владимира Путина

«В аппарат уполномоченного по правам ребенка систематически поступают обращения от родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, которые связаны с жалобами на финансовые трудности, с оказанием реабилитационной помощи, невозможностью устроиться на работу и многие другие», — говорится в сообщении Кузнецовой.

По ее словам, число детей-инвалидов в России за последний год выросло на 20 тыс. (3,7 %). Детский омбудсмен призвала власти регионов повысить внимание «к улучшению жизни семей с детьми-инвалидами».

Ранее 20 февраля Путин заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию о необходимости снизить налоговую нагрузку на семьи с детьми, повысить пособия для детей по инвалидности до 10 тыс. рублей, освободить от налогов шесть соток, которые принадлежат многодетным семьям. Правительству и Банку России было поручено снижать ипотеку до 9%.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в 15-й раз. На мероприятие аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ. Во второй раз в истории церемония пройдет за пределами Кремля и в I квартале, а не в конце года. В прошлом году российский лидер выступил 1 марта в Манеже. Тогда послание стало рекордным по продолжительности — 1 час 55 минут.

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