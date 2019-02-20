Детский омбудсмен оценила идею Путина по увеличению детских пособий

Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает, что предложение президента России Владимира Путина по увеличению пособия по уходу за детьми-инвалидами до 10 тыс. рублей станет «существенным подспорьем» для таких семей. Об этом она написала в среду, 20 февраля, на своей странице в Facebook.

«В аппарат уполномоченного по правам ребенка систематически поступают обращения от родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, которые связаны с жалобами на финансовые трудности, с оказанием реабилитационной помощи, невозможностью устроиться на работу и многие другие», — говорится в сообщении Кузнецовой.

По ее словам, число детей-инвалидов в России за последний год выросло на 20 тыс. (3,7 %). Детский омбудсмен призвала власти регионов повысить внимание «к улучшению жизни семей с детьми-инвалидами».

Ранее 20 февраля Путин заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию о необходимости снизить налоговую нагрузку на семьи с детьми, повысить пособия для детей по инвалидности до 10 тыс. рублей, освободить от налогов шесть соток, которые принадлежат многодетным семьям. Правительству и Банку России было поручено снижать ипотеку до 9%.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в 15-й раз. На мероприятие аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ. Во второй раз в истории церемония пройдет за пределами Кремля и в I квартале, а не в конце года. В прошлом году российский лидер выступил 1 марта в Манеже. Тогда послание стало рекордным по продолжительности — 1 час 55 минут.