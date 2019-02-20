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Россия нацелит ракеты на США в случае размещения оружия в Европе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Если в Европе будут размещены ракеты, нарушающие пункты Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), то Россия развернет виды вооружений, которые смогут поразить центры принятия решений. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля.

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Российский лидер напомнил, что США уже разместили установки «Иджис эшор» в Европе, которые могут запускать «Томагавки».

В связи с этим он пообещал немедленно реализовать ответные меры в случае реальной угрозы стране.

Президент подчеркнул, что Москва не будет первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и не заинтересована в обострении ситуации.

Вместо с тем, Путин призвал властей США оставить иллюзии о получении глобального военного превосходства.

По его словам, Вашингтону следовало честно сказать о развитии вооружение вне рамок ДРСМД, а не «выдумывать поводы» для выхода из соглашения. Также Путин осудил действия сателлитов США, которые «подхрюкивают» американцам.

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