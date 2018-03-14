Дефицит мест в яслях ликвидируют к 2021 году

В России расширят сеть яслей для детей от двух месяцев до трех лет. В 2018 и 2019 годах появится более 700 новых объектов, рассказали «Известиям» в Минобрнауки. Полностью дефицит мест планируется ликвидировать к 2021-му. По мнению экспертов, создание новых ясельных групп будет способствовать повышению рождаемости, так как у женщин появится возможность не отказываться от карьеры.

Минобрнауки планирует за два года создать 729 новых яслей. На это из госбюджета в 2018-м и 2019-м будет направлено 49 млрд рублей (по 24,5 млрд ежегодно). В программе расширения сети будут задействованы 82 субъекта, сообщили «Известиям» в ведомстве.

По поручению президента, к 2021 году будет ликвидирована очередь в ясли для малышей от двух месяцев до трех лет. В послании Федеральному собранию Владимир Путин поставил задачу создать за три года 270 тыс. мест.

По данным ведомственного мониторинга Минобрнауки, на 1 марта 2018 года услугами дошкольного образования охвачены 915,1 тыс. детей до трех лет. Доступность мест в яслях составила 80,42% (на 1 февраля — 79,91%).

Развитие сети ясельных групп позволит российским женщинам совмещать работу и воспитание детей, отметил генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко. По его словам, в советское время наша страна была в числе лидеров по обеспеченности местами в детсадах малышей с самого раннего возраста.

— Но в 1990-е годы ясельные группы упразднили, потому что снизилась рождаемость, они пустовали. Сейчас стоит задача преодолеть демографический кризис, а следовательно, нужно заново возрождать ясли, — пояснил эксперт.

Он отметил, что организация одного места в детском саду стоит порядка 600 тыс. рублей. На 49 млрд рублей возможно создать порядка 80 тыс. мест. То есть для ликвидации дефицита их нужно как минимум втрое больше. Для решения поставленной президентом задачи необходимо либо выделение дополнительных средств из федерального бюджета, либо софинансирование из регионов.

Сэкономить государственные средства и выполнить план по стопроцентной доступности мест в яслях поможет развитие семейных детских садов, когда, например, мамы в декрете открывают группы у себя в квартире, считает председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. В этом случае государству не придется тратиться на строительство, покупку или аренду помещений. Финансовые вложения потребуются только на заработную плату сотрудникам, питание и развивающие книжки и игрушки для детей.

Эксперт считает, что семейные детские сады вызывают доверие со стороны родителей, так как группы в них небольшие и воспитатель может уделить больше времени каждому ребенку.

С 1 января этого года по поручению президента Владимира Путина российским семьям выплачивают новое ежемесячное пособие на первенца. Его размер соответствует установленному в регионе прожиточному минимуму для детей. В среднем по стране выплата составит около 10,5 тыс. рублей. Она полагается нуждающимся семьям, они будут получать пособие, пока ребенку не исполнится полтора года. Также продлена программа материнского капитала — до конца 2021 года.