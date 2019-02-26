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Россияне назвали предельную допустимую ставку при ипотеке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Почти две трети потенциальных заемщиков, планирующих приобрести недвижимость на первичном рынке, готовы повременить с покупкой жилья при ипотечной ставке выше 11%. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного агентством недвижимости «Бон Тон».

Выяснилось, что около 64% потенциальных ипотечных покупателей хотели бы оформить кредит не дороже 10–11%.

Более четверти опрошенных (27%) приходится на тех, кто готов поднять планку в разумных пределах и рассмотреть ипотеку со ставками не больше 12–13%. Отмечается, что эти заемщики рассчитывают в дальнейшем рефинансировать кредит.

Остальные 9% участников опроса готовы отложить приобретение недвижимости при ставке от 14%, традиционно считающейся критичной для ипотечных клиентов. Они также рассчитывают на рефинансирование и возвращение рынка кредитования к прежним, более низким ставкам.

Ранее, 20 февраля, президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поручил правительству и Центробанку двигаться в сторону снижения ипотечных ставок сначала до 9%, а затем до 8%.

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