Прямой эфир

Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наибольший спрос на ипотечные каникулы ожидается в Калмыкии, Тыве, Ингушетии, Крыму, Мордовии и Кабардино-Балкарии. Об этом говорится в прогнозе РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия».

Закон об ипотечных каникулах, который позволит людям в трудной жизненной ситуации не платить кредит в течение шести месяцев, вступает в силу 31 июля.

Специалисты РЭУ рассчитали коэффициент покрытия жилищного кредита в разных регионах — сколько среднемесячных заработных плат требуется на выплату долга заемщика. В среднем по стране он составил от 39,4 до 98,2.

Однако у данных шести регионов он оказался выше этого диапазона.

По словам экспертов, у жителей этих регионов кредиты наименее обеспечены доходами, поэтому именно там наиболее велик риск невыплат. Так, по данным Росстата, средняя зарплата, например, в Калмыкии в январе и феврале не превысила 25,7 тыс. рублей.

Однако ждать массового спроса на программу отсрочки платежей в целом по стране не стоит, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Заемщики предпочитают как можно быстрее закрыть кредит, который висит над ними дамокловым мечом.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отпуск с обременением: каким регионам нужны ипотечные каникулы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин подписал закон об «ипотечных каникулах»
Совфед одобрил закон об «ипотечных каникулах»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017