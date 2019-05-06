Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по России

Наибольший спрос на ипотечные каникулы ожидается в Калмыкии, Тыве, Ингушетии, Крыму, Мордовии и Кабардино-Балкарии. Об этом говорится в прогнозе РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия».

Закон об ипотечных каникулах, который позволит людям в трудной жизненной ситуации не платить кредит в течение шести месяцев, вступает в силу 31 июля.

Специалисты РЭУ рассчитали коэффициент покрытия жилищного кредита в разных регионах — сколько среднемесячных заработных плат требуется на выплату долга заемщика. В среднем по стране он составил от 39,4 до 98,2.

Однако у данных шести регионов он оказался выше этого диапазона.

По словам экспертов, у жителей этих регионов кредиты наименее обеспечены доходами, поэтому именно там наиболее велик риск невыплат. Так, по данным Росстата, средняя зарплата, например, в Калмыкии в январе и феврале не превысила 25,7 тыс. рублей.

Однако ждать массового спроса на программу отсрочки платежей в целом по стране не стоит, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Заемщики предпочитают как можно быстрее закрыть кредит, который висит над ними дамокловым мечом.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отпуск с обременением: каким регионам нужны ипотечные каникулы