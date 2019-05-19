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Греф рассказал о планах развития доступности банковских услуг в селах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Жители села смогут выполнять восемь банковских операций Сбербанка через кассы магазинов в своих населенных пунктах. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф в эфире телепередачи «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

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«У нас есть такой план: до 2020 года мы расширяем нашу сеть присутствия в сельских населенных пунктах. Примерно восемь операций можно будет совершить в сельском населенном пункте», — заявил Греф.

Он отметил, что в данный список войдут переводы, снятие наличных, перечисление средств на счет. В дальнейшем спектр доступных услуг планируется расширить.

Также глава Сбербанка рассказал, что ежедневно на системы финансовой организации совершаются тысячи кибер-атак. Однако за всю историю ее существования злоумышленникам не удавалось обойти даже один контур безопасности из трех существующих.

Помимо этого в структуре банка не было ни одного случая, когда деньги воровались извне из его систем, кроме случаев, когда в преступлении участвовали сотрудники банка.

«Но сейчас все меньше и меньше пространства для того, чтобы такие риски срабатывали. Потому что мы мониторим работу каждого сотрудника, допуск и работу во всех системах, ну у нас невозможно что-либо украсть, чтобы мы этого не узнали. Мы научились достаточно хорошо с этим работать, мы примерно 96% мошеннических покушений на клиентов останавливаем, даже тогда, когда клиент сам принимает решение совершить ту или иную операцию», — добавил Греф.

Ранее в середине апреля стало известно, что Сбербанк выплатит рекордные дивиденды в размере 361,39 млрд рублей по итогам 2018 года.

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