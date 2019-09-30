Сбербанк 1 октября снизит ипотечные ставки

Сбербанк с 1 октября снижает ставки на ипотеку. На первичном рынке она составит от 7,3% годовых, а на вторичном — от 8,8%. Об этом 30 сентября сообщается в пресс-релизе на официальном сайте финансовой организации.

«Снижение ставок по заявкам, поданным с 01.10.2019 (кроме продукта «Военная ипотека» и Программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 п.п. на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости», — говорится в сообщении.

11 сентября глава Сбербанка Герман Греф сообщил о возможности «небольшого снижения» ипотечной ставки.

Кроме того, в августе у Сбербанка уже происходило снижение по ипотечной ставке на 0,7 п.п. Это означает, что квартиры в новостройке можно было приобрести по ставке от 7,6% годовых.

28 сентября специалисты бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщили, что россияне сегодня берут ипотечный кредит в среднем на 17 лет. При этом средняя сумма выдаваемых кредитов на покупку недвижимости по итогам августа составила 2,5 млн рублей.