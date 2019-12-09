Итоги заседания Центробанка по ключевой ставке, которое пройдет в пятницу, 13 декабря, в любом случае сохраняют для аналитиков интригу. Сейчас мы считаем, что регулятор с равной степенью вероятности может как оставить показатель без изменений, так и уменьшить его на 25 базисных пунктов — до 6,25%. Фактически внутренняя конъюнктура, по нашим оценкам, не формирует значительных препятствий для того, чтобы пойти на снижение ключевой.

Инфляция находится под контролем регулятора — темпы роста потребительских цен продолжают замедляться и в конце года могут оказаться у нижней границы прогнозного диапазона ЦБ в 3,2–3,7%. В начале следующего года инфляция также продолжит свое замедление под воздействием как эффектов высокой базы года (в начале 2019 года темпы роста цен существенно увеличились из-за повышения НДС), так и сохранения подавленного потребительского спроса. Заметим, что далее в течение 2020 года мы ожидаем возвращения инфляции к ускорению.

Другими словами, то, как, вероятно, будут реализовываться инфляционные процессы в перспективе ближайших месяцев, позволяет регулятору снизить ключевую ставку в декабре. И если ЦБ в своем решении будет главным образом ориентироваться на внутрироссийские факторы, среди которых стабильность рублевого курса, необходимость поддержки роста ВВП, сильный макроэкономический базис и так далее, то в пятницу ключевая может быть уменьшена на 25 б.п.

Тем не менее необходимость декабрьского сокращения всё же остается неочевидной. Если говорить о таком факторе в пользу снижения показателя, как необходимость поддержки экономического роста, то мы считаем, что решения монетарных властей не могут привнести существенно позитивного вклада в этот процесс.

Основой увеличения ВВП остается реализация нацпроектов. Именно от того, сможет ли государство эффективно их профинансировать и транслировать результат в другие сферы экономики, будет зависеть ускорение роста валового продукта. В данных условиях даже значительное снижение ключевой ставки, например до 5%, будет оказывать лишь поддерживающее воздействие на экономический рост, в то время как госинвестиции и восстановление потребительского спроса станут его драйверами.

И если набор внутренних факторов говорит в пользу снижения ставки, то картина на внешних рынках не выглядит столь однозначно. В начале второй декады декабря завершающее год заседание пройдет не только в российском ЦБ — до этого события ФРС также определится со ставками в США (11 декабря). Мы полагаем, что Федрезерв сохранит свои показатели без изменений. Ожидания этой паузы в уменьшении ставок в Америке имеют сильное влияние на действия регуляторов развивающихся рынков, в том числе на ЦБ РФ.

Не менее важным аспектом для необходимости снижения ключевой в декабре выступает рыночная конъюнктура. Сейчас участники рынка с тревогой смотрят в сторону латиноамериканского региона, где нарастает геополитическая нестабильность. Также актуальными остаются риски очередного срыва торговых переговоров США и Китая. В результате, если рыночные аппетиты к покупке риска подвергнутся снижению, мы можем увидеть очередной исход иностранного капитала из рисковых активов, в том числе и российских бумаг.

По последним данным ЦБ, доля участия иностранцев в облигациях федерального займа достигла весьма высокого уровня в 32%, а номинальные объемы этих вложений находятся на исторических максимумах. Столь существенное присутствие иностранного капитала на российском долговом рынке формирует риски финансовой стабильности для отечественного рынка в целом. Например, если инвесторы начнут сокращать свои позиции в активах, а доходности российских долговых бумаг потеряют часть своей привлекательности (из-за снижения ключевой ставки), рублевые активы также могут подвергнуться распродажам.

С учетом изложенного выше, если Банк России в декабрьском решении намерен уделить больше внимания внешним рискам, то ставка может остаться без изменений на уровне 6,5%. Что касается среднесрочной перспективы, то мы считаем, что у регулятора остаются возможности для дальнейшего сокращения ключевой в первом полугодии 2020-го — в этот период ставка может опуститься до 6%.

С учетом таких ожиданий можно полагать, что ставки по вкладам продолжат снижение и уже в начале 2020 года могут оказаться в диапазоне 5,5–6%. В ипотечных процентах также стоит ждать дальнейшего сокращения — в 2020-м ставки по жилищным займам будут тяготеть к уровням 8,5–9%. Уже в начале следующего года мы можем увидеть, как проценты по ипотеке обновят минимум 2018 года в 9,4%.

Автор — финансовый аналитик

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