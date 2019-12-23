Лицевой вклад: владельцы смартфонов могут открыть депозит по биометрии

Граждане России получили возможность открыть счет через смартфон в банках, которые подключились к единой биометрической системе (ЕБС). Мобильное приложение с таким функционалом появилось в Apple Store, рассказали «Известиям» в «Ростелекоме». Осенью оно было готово для Android. С тех пор финансовые услуги с помощью биометрических данных получили около 3 тыс. человек, а в ЕБС хранится уже 100 тыс. слепков лиц и голосов клиентов. В уходящем году многие россияне узнали об этом сервисе, однако опасения по поводу утечки биометрической информации или ее использования для слежки пока не позволяют говорить о полномасштабной работе системы, считают эксперты.

В яблочко

В Apple Store появилось приложение, через которое можно получить банковские услуги дистанционно, рассказали «Известиям» в «Ростелекоме». Это можно сделать, если клиент ранее сдал слепки лица и голоса в ЕБС. Первым услуги для пользователей айфона предоставил Почта Банк. В октябре аналогичное приложение запустили на Android — его скачали уже более 70 тыс. человек.

В «Ростелекоме» добавили, что удаленно открыть счет, оформить вклад или получить кредит можно не только через спецприложение, но и в мобильных сервисах банков «Хоум Кредит», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Почта Банк и «Тинькофф». В 2020 году такая услуга появится в ВТБ, Росбанке и «Абсолюте», рассказали «Известиям» в этих кредитных организациях. В Промсвязьбанке отметили, что с помощью удаленной идентификации клиенты чаще всего открывают накопительные счета.

Около 3 тыс. человек получили финансовые услуги дистанционно, подтвердив личность по биометрии. При этом в ЕБС хранится уже более 100 тыс. слепков лиц и голосов россиян, подчеркнули в «Ростелекоме». Четверть из них (27 тыс.) были собраны в ВТБ, рассказали в госбанке.

Справка «Известий» Банки стали собирать биометрию в ЕБС с 1 июля 2018 года. Один раз сдав слепки лица и голоса, клиент может получать услуги кредитных организаций удаленно, подтвердив личность через смартфон. Банки должны обеспечить возможность собирать биометрию во всех своих офисах до конца 2019 года. При этом предоставлять услуги с идентификацией через ЕБС банки пока не обязаны.

Сейчас зарегистрироваться в ЕБС можно в 192 банках, соответствующим образом оборудованы 11 тыс. отделений по всей стране — среди них в основном кредитные организации с универсальной лицензией, но есть и с базовой, отметили в «Ростелекоме». Для сравнения: всего в России более 400 банков, они располагают примерно 20 тыс. отделений, следует из статистики на сайте ЦБ.

Ранее Банк России допускал возможность продления сроков для оборудования всех отделений банков с базовой лицензией для сбора биометрии, а также для обеспечения спецтехникой мини-офисов, в которых работает только один человек. В ЦБ не ответили на вопросы «Известий» об этих инициативах.

К биометрии готовы

«Известия» опросили крупнейшие российские банки, успели ли они подключить все свои отделения для регистрации клиентов в ЕБС. Это уже сделали ВТБ, Райффайзенбанк, Росбанк, «Хоум Кредит», «Абсолют» и «Восточный», заявили в этих кредитных организациях. В Промсвязьбанке сообщили, что оборудовали 97% отделений и до конца года успеют доработать оставшиеся 3%. В УбРиР из 152 отделений соответствующим образом оснастили лишь 115, но оставшиеся 37 также планируется обеспечить в срок.

Почта Банк отчитался, что снабдил оборудованием для сбора биометрии все флагманские клиентские центры в 83 регионах, а также запустил сбор слепков в одном из отделений «Почты России». В следующем году банк будет масштабировать проект на все свои точки обслуживания в почтовых отделениях нового формата — их более 240 по всей стране.

— Удаленная идентификация дает банкам возможность предоставить сервисы жителям населенных пунктов в глубинке, а также людям с инвалидностью. Цифровая инфраструктура повышает финансовую доступность во всех уголках России и способствует развитию конкуренции, — отметила директор по операционной деятельности Росбанка Наталья Воеводина.

Страх слежки

Сбор и использование биометрии тормозятся из-за того, что этот процесс оказался долгим — от 30 минут до часа. Не каждый клиент готов потратить столько времени в банке, рассказал зампред правления Локо Банка Андрей Люшин. Он также добавил, что из-за технических сбоев и отсутствия отладки инструментов высок процент нечитаемых данных: ЕБС может забраковать слепки, тогда клиент вынужден повторять процедуру регистрации. Кроме того, новости об утечках информации из банковских структур внушают многим пользователям опасения, добавил Андрей Люшин.

— Основной страх россиян — возможность тотальной слежки. Например, в Китае благодаря биометрии возможно через любую камеру видеонаблюдения автоматически определить человека в толпе. Из-за советского наследия россияне боятся давать больше информации о себе государству и связанным с ним структурам, — считает управляющий директор инвесткомпании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

В уходящем году жители страны больше узнали о биометрии благодаря ее распространению в банках, но на их страхи это знание повлияло мало, сетует эксперт. По его предположениям, ЕБС получит популярность, когда магазины смогут принимать оплату по биометрии лица, а также когда с помощью биометрических данных можно будет получать госуслуги.

В России более 100 млн банковских клиентов, а сдавших биометрические данные — всего около 100 тыс. человек. Таким образом, за полтора года слепки лица и голоса сдали менее 1% пользователей финансовых услуг, подсчитал аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. По его словам, для повышения популярности биометрической идентификации нужно активнее рекламировать эту технологию, а также делать ее более выгодной, чтобы сдавшие биометрические слепки клиенты могли делиться положительным опытом с друзьями и родными.