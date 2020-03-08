Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти из-за того, что на переговорах в Вене 6 марта Россия и страны-участники ОПЕК не смогли договориться о регулировании добычи с апреля. Об этом в воскресенье, 8 марта, пишет Bloomberg.

Как сообщили источники агентства, мартовские показатели нефтедобычи Саудовской Аравии составляют 9,7 млн баррелей в день. Страна намерена повысить добычу нефти до 12 млн баррелей в сутки. Авторы статьи отмечают, что такое наращивание нефтедобычи «повергнет рынки в хаос» на фоне уже ударившей по мировой экономике эпидемии коронавируса COVID-19.

Источники Bloomberg расценивают намерения Саудовской Аравии как попытку через максимальное давление на Россию и другие страны «заставить их вернуться за стол переговоров».

6 марта сообщалось, что переговоры министров стран ОПЕК+ о дополнительном ограничении добычи нефти в ответ на падение спроса из-за коронавируса провалились.

Первое заседание по данной теме состоялось 4 марта. Тогда СМИ узнали, что министр энергетики России Александр Новак, будучи сопредседателем комитета, покинул встречу, не дождавшись ее окончания, хотя впоследствии и заверил, что его отъезд был плановым.

После этого мировые цены на нефть начали колебаться. Котировки резко перешли к снижению после ухода Новака. 5 марта на бирже ICE в Лондоне цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в мае опустилась на 0,35% — до $51,68 за баррель. При этом нефть марки WTI подорожала до $47,25 за баррель, на 0,15%.

На заседании 4 марта стороны не пришли к соглашению. Предлагалось сократить добычу до 1,5 млн баррелей в сутки, однако Россия и Казахстан данную идею не поддержали.

Соглашение ОПЕК и стран, не входящих в организацию ОПЕК+, о сокращении добычи нефти начало свою работу в 2017 году. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.