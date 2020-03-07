Эксперт заявил о потерях для сланца США после выхода России из ОПЕК+

Выход из ОПЕК+ означает, что Россия начинает самостоятельную игру на мировом рынке, которая повлечет большие потери для американского сланца. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков в интервью «Газете.ру» в субботу, 7 марта.

«Там порог рентабельности значительно ниже, чем у нас. Там постоянно нужно бурить. Она по определению дороже, чем любая другая нефть и любой другой газ. В итоге сланцевая добыча окажется нерентабельной», — сказал эксперт.

Крутаков указал, что также нужно принимать во внимание закредитованность сланцевых компаний.

«Российские же нефтяники вполне могут обеспечить рентабельность добычи при снизившихся ценах, а значит, у России появляется шанс вернуть себе свою долю рынка, вытеснив американские сланцы. Долю, которая была утрачена в тот период, когда российская нефтяная отрасль находилась в тисках ОПЕК+ и наша нефть уступала место американской», — отметил он.

Эксперт также напомнил, что именно сейчас американские сланцевые компании формируют годовые бюджеты. Это значит, что падение цен вынудит их признать банкротство.

«Россия, на мой взгляд, сделала шаг верный, потому что, находясь в общем проекте, мы фактически спонсировали сланцевую добычу, то есть перекрывалась за счет доходов биржевых. Если посмотреть на отчеты сланцевых компаний с 2008 года, то они операционно все убыточные. Рост идет за счет роста капитализации. Раздуваются перспективы, возможности, рассказывают про новые технологии, которые обеспечат снижение себестоимости добычи», — сказал Крутаков.

Ранее 6 марта СМИ сообщили о провале переговоров о будущем сделки ОПЕК+. Первое заседание по данной теме состоялось 4 марта. Тогда СМИ узнали, что министр энергетики России Александр Новак, будучи сопредседателем комитета, покинул встречу, не дождавшись ее окончания. Однако глава ведомства заверил, что его отъезд был плановым.

На заседании стороны не пришли к соглашению. Предлагалось сократить добычу до 1,5 млн баррелей в сутки, чтобы вызвать рост цен на продукт, однако Россия и Казахстан данную идею не поддержали.

Соглашение ОПЕК и стран, не входящих в организацию ОПЕК+, о сокращении добычи нефти начало свою работу в 2017 году. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.