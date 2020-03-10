В ЦБ подчеркнули устойчивость финансовой системы России

Стресс-тесты финансовых организаций показали устойчивость к значительным колебаниям рынков. Об этом заявила первый зампред Центрального банка России Ксения Юдаева.

По ее словам, финансовая система России стабильна. Регулятор не видит проблем с ликвидностью на рынке, но важно дать дополнительный комфорт банкам и рынку, сообщает во вторник, 10 марта, «Интерфакс».

В настоящее время в стране сейчас нет откровенно слабых банков, отметила Юдаева. По ее словам, ЦБ продолжит анализ сложившейся ситуации и при необходимости применит дополнительные меры для защиты рынка РФ от внешних шоков.

Накануне министр финансов России Антон Силуанов заявил, что благодаря имеющимся ресурсам в стране сохранится финансовая стабильность, несмотря на низкие цены на нефть.

Накануне стоимость нефти марки Brent после распада сделки ОПЕК+ составила до $31,38 за баррель. Стоимость нефти WTI достигла отметки в $27,9 за баррель. Такой обвал цен стал самым сильным потрясением рынка с 1991 года.

Вслед за этим снизился курс российского рубля. Во вторник курс доллара США на старте торгов подскочил до 72,77 рубля. Евро вырос до 82,6 рубля.