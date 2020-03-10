Прямой эфир
Сюжет:

В ЦБ подчеркнули устойчивость финансовой системы России

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стресс-тесты финансовых организаций показали устойчивость к значительным колебаниям рынков. Об этом заявила первый зампред Центрального банка России Ксения Юдаева.

Никогда не было, и вот ОПЕК: что стоит за обвалом нефтяного рынка
Падение цен и котировок будет болезненным, но вряд ли продлится долго, считают эксперты

По ее словам, финансовая система России стабильна. Регулятор не видит проблем с ликвидностью на рынке, но важно дать дополнительный комфорт банкам и рынку, сообщает во вторник, 10 марта, «Интерфакс».

В настоящее время в стране сейчас нет откровенно слабых банков, отметила Юдаева. По ее словам, ЦБ продолжит анализ сложившейся ситуации и при необходимости применит дополнительные меры для защиты рынка РФ от внешних шоков.

Накануне министр финансов России Антон Силуанов заявил, что благодаря имеющимся ресурсам в стране сохранится финансовая стабильность, несмотря на низкие цены на нефть.

Накануне стоимость нефти марки Brent после распада сделки ОПЕК+ составила до $31,38 за баррель. Стоимость нефти WTI достигла отметки в $27,9 за баррель. Такой обвал цен стал самым сильным потрясением рынка с 1991 года.

Вслед за этим снизился курс российского рубля. Во вторник курс доллара США на старте торгов подскочил до 72,77 рубля. Евро вырос до 82,6 рубля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Московская биржа уточнила верхние границы курса доллара и евро
Курс евро превысил 86 рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020