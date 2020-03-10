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Московская биржа уточнила верхние границы курса доллара и евро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Московская биржа до начала торгов уточнила верхние границы возможного курса американского доллара и евро. Об этом говорится на сайте фондовой площадки утром во вторник, 10 марта.

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«В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская биржа до старта торгов 10 марта 2020 года изменены значения ценовых границ и границ рыночного риска», — объясняется в сообщении.

Верхняя граница доллара США установлена в 75,2125 рубля, граница евро определена в 85,785 рубля.

Ранее, во вторник, Банк России решил поддержать национальную валюту в условиях обвала цен на нефть с помощью интервенций на валютном рынке.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Утром в понедельник цены на углеводород начали стремительное снижение. Курс российской валюты также упал. В результате курс доллара составил 75 рублей, евро — 86 рублей.

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