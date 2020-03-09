Курс евро опустился до 84 рублей

На 13:00 понедельника, 9 марта, курс евро на рынке Forex составил 84,16 рублей, доллара — 73,9. Таким образом, рубль незначительно укрепил свои позиции после резкого падения.

На торгах в понедельник рухнули цены на нефть. Так, стоимость нефти марки Brent после распада сделки ОПЕК+ на торгах 9 марта составила до $31,38 за баррель. Стоимость нефти WTI достигла отметки в $27,9 за баррель. Такой обвал цен стал самым сильным потрясением рынка с 1991 года.

Из-за падения цен на нефть многие фондовые биржи начали открытие торгов с падения индексов. Так, индекс фондовой биржи Лондона упал на 9,5%, немецкий индекс DAX открыл торги падением на А 7,8%, до 10653,12-го пункта.

На снижение цен на нефть российская валюта отреагировала падением. В ходе торгов на Forex курс евро по состоянию на 11:02 превысил 86 рублей, курс доллара вырос до 75 рублей. Подешевели и популярные криптовалюты, включая биткоин, стоимость которого упала почти на 10%.

Обвал мировых цен на нефть произошел после провала 6 марта переговоров стран-участниц ОПЕК+ по сокращению добычи и распада соглашения. После встречи Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В таком случае цены на нефть могут упасть до $20 за баррель.