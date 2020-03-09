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Индексы мировых бирж снизились после открытия

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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
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Многие фондовые биржи начали открытие торгов с падения индексов. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

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Так, индекс фондовой биржи Лондона упал на 9,5%, немецкий индекс DAX открыл торги падением на А 7,8%, до 10653,12-го пункта. Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня завершились обвалом котировок. Упал на 6,4% французский индекс CAC 40. По состоянию на 11:32 мск он составил 4809,68.

Снижение активности на биржах произошло после падения мировых цен на нефть. Так, цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent побила прежний минимум и опустилась до $31,38 за баррель. Нефть WTI достигла отметки в $27,9 за баррель.

На фоне этого курс доллара США поднялся до 75 рублей, евро превысил 86 рублей.

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