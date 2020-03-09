В Fitch предсказали усиление сланцевой отрасли на фоне обвала нефти

Падение цен на нефть почти до $31 за баррель повлечет за собой усиление сланцевой отрасли, как это было в 2015–2016 годах. Такой прогноз дал старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко 9 марта.

«Производители сланцевой нефти при таких низких ценах начнут снижать добычу, но это произойдет только ближе к концу года. Совсем убить сланцевую отрасль не получится, <…> и при повышении цен добыча опять начнет расти», — сказал он в комментарии «РИА Новости».

По мнению Маринченко, после распада сделки ОПЕК+ Россия могла бы возобновить переговоры, тем самым стабилизировав цены, но «политически это будет выглядеть не очень красиво, а ОПЕК+ уже не будет так серьезно восприниматься участниками рынка».

6 марта страны – участницы сделки ОПЕК+ на заседании по сокращению добычи нефти не смогли согласовать новые параметры договора и не продлили текущее соглашение. Так, Россия предлагала сохранить действующие условия, а Саудовская Аравия выступала за дополнительное сокращение. Таким образом, с 1 апреля все обязательства участников по урегулированию добычи отменяются.

В результате на торгах 9 марта стоимость нефти марки Brent рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель. Стоимость нефти WTI упала на 27%, до $27,9 за баррель. Такой обвал цен стал самым сильным потрясением рынка с 1991 года, отмечает Reuters.

В ответ доллар вырос до 73,47 рубля, евро подорожал до 83,77 рубля. Подешевели и популярные криптовалюты, в том числе биткоин, стоимость которого упала почти на 10%. Цены на золото поднялись до максимума с 2012 года, составив $1700 за унцию. Золото XAU показало рост до $1702,45 за унцию, фьючерсы на золото в США GCv1 подскочили на 1,6% до $1699,70 за унцию.

ЦБ РФ принял решение приостановить покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было подписано в 2017 году. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.