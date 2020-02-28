Индекс РТС обрушился на 7,68% на фоне новостей о коронавирусе

Индекс РТС в пятницу обвалился на 7,68%, до 1279,74 пункта по состоянию на 12:33 мск, а индекс Московской биржи снижается на 5,16% — до 2765,32 пункта. Об этом свидетельствуют данные на сайте Мосбиржи 28 февраля.

Для РТС этот уровень стал минимальным с августа 2019 года. 2765 пунктов индекса Мосбиржи — минимум с октября прошлого года.

В этот же день курс евро превысил 74 рубля впервые с 29 августа. Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые с 3 сентября 2019 года.

Накануне индекс Московской биржи на закрытии торгов упал на 3,37%, до 2 915,84 пункта, индекс РТС — на 5,13%, до 1386,2 пункта. Таким образом произошло сильнейшее падение с апреля 2018 года. Российский рынок слабеет на фоне распространения информации о распространении нового типа коронавируса COVID-2019, пишет «Газета.ру».

Однако глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус позитивно оценил усилия России и еще ряда государств в борьбе с COVID-2019. Он отметил, что за последние две недели Россия, Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Вьетнам и Шри-Ланка не сообщили ни об одном новом случае заболевания.

Вспышка пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, который позже назвали COVID-2019, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря. Позже инфекция распространилась и по другим странам. По данным на 28 февраля, в мире коронавирусом заразились 83 876 человек, умерли — 2867, а выздоровели — 36 815.