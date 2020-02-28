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Цена нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 28 февраля. Стоимость Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года.

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В ходе торгов цена на нефть Brent опускалась и достигала значения в $49,58 за баррель, сообщает RT.

При этом курс евро превысил 74 рубля впервые с 29 августа, а курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые с 3 сентября 2019 года.

Накануне сообщалось, что индекс Московской биржи на закрытии торгов упал на 3,37%, до 2 915,84 пункта, индекс РТС — на 5,13%, до 1386,2 пункта, показав сильнейшее падение с апреля 2018 года на фоне информации о распространении эпидемии нового коронавируса COVID-2019.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 28 февраля, от коронавируса в Китае умерли 2858 человек, еще 70 человек скончались за пределами КНР, заболели 83 385, выздоровели 36 600 человек.

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