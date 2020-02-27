Индексы Мосбиржи и РТС показали сильнейшее падение с апреля 2018 года

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов четверга упал на 3,37%, до 2 915,84 пункта, индекс РТС — на 5,13%, до 1386,2 пункта, показав сильнейшее падение с апреля 2018 года на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса COVID-2019.

По состоянию на 19:09 мск курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 1,06% до 66,126 рубля, курс евро — на 1,87% до 72,605 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне уменьшилась на 2,66% — до $51,92 за баррель.

Отмечается, что худшую динамику показали нефтегазовые компании: «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Газпром», «Лукойл», пишет ТАСС. Последствия коронавируса отыгрывают и акции «Аэрофлота», приближающиеся к уровню 100 рублей за акцию.

Ранее 27 февраля сообщалось, что курс евро превысил отметку в 72 рубля, побив предыдущий рекорд от 12 сентября 2019 года. Курс доллара по данным на утро четверга составлял 65,8 рубля.

В этот же день руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус позитивно оценил усилия России и еще нескольких стран в борьбе с новым коронавирусом COVID-2019. По его словам, за последние две недели Россия, Бельги, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Вьетнам и Шри-Ланка не сообщили ни об одном новом случае заболевания.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 27 февраля, от коронавируса по всему миру умерли 2804 человека, заболели 82 186, выздоровели 32 906 человек.