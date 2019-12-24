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Курс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей.

Торги открылись на уровне 62,28 рубля за доллар. Минимальное значение в ходе торгов составило 61,94 рубля. По состоянию на 14:00 мск курс американской валюты составил 62,02 рубля, сообщает RNS.

Торги в евро открылись на уровне 69,08 рубля. Минимальное значение составило 68,59 рубля. По состоянию на 14:00 мск курс европейской валюты составил 68,67 рубля.

По мнению экспертов, рубль заметно укрепляется к доллару и евро на дневных торгах перед празднованием Рождества на западных площадках. 25 ноября биржи ряда стран будут работать в сокращенном режиме, а в среду закроются, пишет «Москва 24». Также на изменение валютного курса влияет спрос на рублевую ликвидность на фоне предстоящих налоговых выплат.

20 декабря сообщалось, что курс евро в ходе торгов опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года. Минимально курс евро в пятницу опускался до 68,796 рубля.

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