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Курс евро опустился ниже 69 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Курс евро в ходе торгов опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в пятницу, 20 декабря.

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Минимально курс евро в пятницу опускался до 68,796 рубля. В предыдущий раз показатель курса евро ниже 69 рублей наблюдался только 1 марта 2018 года.

При этом курс доллара США, по данным Московской биржи, составил примерно 62 рубля. Минимальным значением доллара в пятницу был показатель 62,015 рубля. В прошлый раз доллар на Московской бирже стоил дешевле 62 рублей только в июле 2018 года.

«Помимо благоприятной конъюнктуры на мировых финансовых и сырьевых рынках российскую валюту поддерживают налоговый период и возобновившийся приток денег нерезидентов на отечественные фондовые и долговые площадки», — рассказал РБК эксперт ГК «Финам» Сергей Дроздов.

12 декабря в 17:50 мск стоимость евро на бирже впервые более чем за два месяца опустилась ниже отметки 70 рублей. На минимуме курс евро достиг отметки 69,77 рубля, что на 68 копеек, или 0,96%, ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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