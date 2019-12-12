Курс евро опустился ниже 70 рублей

Курс евро стал меньше 70 рублей. Кроме того, российская валюта укрепляется и по отношению к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в четверг, 12 декабря.

В 17:50 мск стоимость евро на бирже впервые более чем за два месяца опустилась ниже отметки 70 рублей. На минимуме курс евро добрался до отметки 69,77 рубля, что на 68 копеек, или 0,96%, ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Курс доллара на 12 декабря — 62,7375 рубля, что на 53,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущего дня торгов.

Как пишет РБК, укрепление рубля связано с новостями о торговой сделке США и Китая.

В предыдущий раз дешевле 70 рублей евро на Московской бирже стоил 24 сентября 2019 года.

16 июля экономисты усомнились в обвале курса рубля до конца года.

В начале этого года рубль назвали самой недооцененной валютой. Стоимость российского рубля на 70% ниже справедливого курса согласно «индексу бигмака».