Курс доллара опустился ниже 64 рублей

Курс доллара опустился до 63,57 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи в понедельник, 16 сентября.

Это произошло впервые с 1 августа. При этом, по данным сайта Мосбиржи на 10:28 мск, доллар вырос до 63,8 рубля.

Курс евро при открытии торгов составлял 70,47 рубля, а к 10:28 мск достиг отметки в 70,68 рубля.

В свою очередь, индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,98%, до уровня в 2818,14 пункта. Индекс РТС вырос на 1,81%, достигнув 1393,67 пункта.

Российская валюта укрепилась к доллару на фоне роста цен на нефть, что связано с сообщениями об атаках беспилотников (БПЛА) по нефтяным объектам в Саудовской Аравии.

В ночь на субботу, 14 сентября, 10 БПЛА нанесли удары по предприятиям Saudi Aramco на востоке этой страны. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах». Также нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс в районе города Абкаик, где проживает много иностранных специалистов, а также нефтеперерабатывающий завод в районе Хурайс, где находится второе по величине нефтяное месторождение королевства.

В августе эксперты Центробанка связали падение курса рубля с операциями «отдельных крупных участников валютного рынка». В том же месяце курс доллара на торгах Мосбиржи впервые за полгода поднялся выше 67 рублей. Ранее, 14 августа, он достиг 66,07 рубля. Перед этим доллар превышал отметку в 66 рубля лишь 3 мая текущего года.