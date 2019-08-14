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Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Курс доллара на Московской бирже поднялся до 66,07 рубля, свидетельствуют данные торгов на 18:19 мск 14 августа.

В последний раз доллар превышал отметку в 66 рублей 3 мая 2019 года.

Накануне курс американской валюты опустился ниже 65 рублей за доллар впервые с 5 августа.

8 августа президент США Дональд Трамп выразил недовольство устоявшимся курсом доллара и слишком высокой, по его мнению, процентной ставкой Федеральной резервной системы (ФРС). По его словам, сложившаяся экономическая ситуация затрудняет конкурентоспособность таких американских производителей как Boeing, Caterpillar, John Deere и других компаний.

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