Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая

Курс доллара на Московской бирже поднялся до 66,07 рубля, свидетельствуют данные торгов на 18:19 мск 14 августа.

В последний раз доллар превышал отметку в 66 рублей 3 мая 2019 года.

Накануне курс американской валюты опустился ниже 65 рублей за доллар впервые с 5 августа.

8 августа президент США Дональд Трамп выразил недовольство устоявшимся курсом доллара и слишком высокой, по его мнению, процентной ставкой Федеральной резервной системы (ФРС). По его словам, сложившаяся экономическая ситуация затрудняет конкурентоспособность таких американских производителей как Boeing, Caterpillar, John Deere и других компаний.