Держится в курсе: к сентябрю рубль вернёт утраченные позиции

Российская валюта исчерпала потенциал ослабления и в ближайшее время отыграет позиции, укрепившись до 65,5 руб./$, следует из консенсус-прогноза опрошенных «Известиями» экспертов в банковской сфере. За последние два месяца курс рубля заметно упал: в конце июня он находился на уровне 62,5 руб./$, а 20 августа составил 66,6 руб./$. На это повлияло снижение нефтяных котировок и обострение торговой войны США и Китая, пояснили аналитики. При этом эксперты опасаются, что к концу года рубль может ослабнуть до 67 руб./$ на фоне международной неопределенности и рисков новых санкций.

Потенциал падения

В последние два месяца к довольно сильному ослаблению национальную валюту подтолкнуло снижение цен на нефть с $74 в конце апреля до нынешних $59,9 , считает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. По его словам, спрос на сырье в начале года был переоценен, и в ближайшие месяцы стоимость нефти будет колебаться в пределах $55–65 за бочку.

Резкое падение курса рубля как одной из валют стран с развивающимися рынками также было спровоцировано новым витком торговой войны между США и Китаем , отметил главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Он напомнил, что 1 августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал введение новых пошлин на оставшийся импорт из КНР, в ответ на это Китай начал девальвацию юаня — на 2,5% с начала августа. Обострение торговой войны ведет к неопределенности в международной торговле и оттоку капитала из рискованных активов — с развивающихся рынков, пояснил Кирилл Соколов. Негативное давление на российскую нацвалюту в последние недели также оказало укрепление американского доллара после снижения ставки ФРС США до 2,25% 31 июля , подчеркнул директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин.

рупь В последние два месяца к довольно сильному ослаблению национальную валюту подтолкнуло снижение цен на нефть с $74 в конце апреля до нынешних $59,9 Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В августе особенно ощущается сезонность платежного баланса — рубль традиционно ослабляется в III квартале года, добавил аналитик банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин. В августе отмечается самый низкий объем экспорта газа из России, что снижает поток иностранной валюты в страну, в то же время ее количество уменьшается из-за пика отпускного сезона, в результате спрос на доллары и евро растет и они дорожают , пояснил он.

Уже к началу осени рубль отыграет часть позиций и немного укрепится — примерно до 65 руб./$ и до 73 руб./€, следует из консенсус-прогноза опрошенных «Известиями» экспертов из крупнейших банков и аналитических компаний. Ослабление рубля до значений выше 66 руб./$ избыточно и ситуативно , считает младший стратег Сбербанка по рынкам валют Юрий Попов. С другой стороны, укрепление рубля будет сдерживаться сохранением нервозности на мировых рынках на фоне сохранения жесткой торговой политики США, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

На высокой ноте

Прогноз к концу 2019 года менее утешительный: аналитики ожидают очередного ослабления нацвалюты до 67 руб./$ и 74,3 руб./€. Предпосылки для плавной девальвации российской валюты появятся как за счет факторов сезонности, так и действий российского ЦБ по снижению ключевой ставки , отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Подобное ослабление будет адекватным при отсутствии внешних шоков, таких как повышение санкционного давления, падение цен на нефть или реализация панических распродаж рискованных активов, подчеркнул эксперт. Если осуществится хоть один из этих сценариев, рубль может перевалить через отметку 70 руб./$., опасается он.

рупь Дальнейшее ослабление российской валюты будет сдерживаться устойчивостью сырьевых котировок и ожиданиями продуктивных переговоров между США и Китаем Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В соответствии с официальным прогнозом Минэкономразвития среднегодовой курс доллара в 2019 году составит 65,1 руб./$. Ранее глава ведомства Максим Орешкин заявлял, что российская валюта в начале лета была слишком крепкой, а в августе ее курс приблизился к фундаментальным значениям. В ЦБ сообщили, что не делают публичных прогнозов относительно динамики рубля.

Ослабление российской валюты окажет положительное влияние на экспортно ориентированные отрасли , отметил старший менеджер департамента управления рисками консалтинговой компании «Делойт СНГ» Сергей Гришунин. Однако в этом случае курсовая разница станет лишь компенсационным фактором при ожидаемом снижении цен на нефть и другие биржевые товары, добавил он. В свою очередь, Банк России может отложить снижение ключевой ставки в сентябре 2019 года, отметил Сергей Гришунин. Движение курса рубля вниз негативно повлияет на инфляцию и реальные денежные доходы населения, что в результате может привести к рецессии в экономике , опасается аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Ослабление нацвалюты также отрицательно скажется на транспортной отрасли, особенно авиаперевозках, и сферах, ориентированных на внутреннее потребление, — машиностроении, легкой и пищевой промышленности . По словам аналитика, несмотря на готовность регулятора в перспективе смягчать финансовые условия для бизнеса, всё еще высокие процентные ставки по кредитам существенным образом ограничивают возможности развития, а следовательно, роста экономики и укрепления нацвалюты.

рупь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков