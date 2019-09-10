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В ЦБ связали снижение курса рубля с операциями крупных компаний

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Эксперты Центрального банка России связали падение курса национальной валюты с операциями «отдельных крупных участников валютного рынка». В августе курс доллара США в ходе торгов на Московской бирже впервые за полгода поднялся выше 67 рублей.

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Рубль подешевел на 5%, что стало сильнейшим снижением за прошедший год, говорится в опубликованном регулятором во вторник, 10 сентября, отчете «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки». Также в августе снижались и курсы валют других стран с формирующими рынками, что можно объяснить «опасениями эскалации торговых войн и замедлением мировой экономики», отмечается в документе. Речь идет о валюте ЮАР, Турции, Бразилии и Мексики.

«Ослабление рубля в середине месяца до 67 руб./$ и его последующее умеренное укрепление до уровня приблизительно 65,6 руб./$ объяснялись локальными факторами, в частности операциями отдельных крупных участников валютного рынка», — говорится в отчете ЦБ.

Главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров заявил ранее в сентябре, что осенью россиянам свои средства лучше хранить в иностранных валютах. По его словам, как валюты-убежища сейчас интересны швейцарский франк и японская йена.

Центробанк установил официальный курс доллара США на 11 сентября в размере 65,43 рубля.

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