Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года

Минэкономразвития опубликовало прогноз по курсу доллара США до 2024 года. Ведомство ожидает, что к концу 2019 года курс американской валюты опустится до 65,8 рубля за доллар, сообщает в среду, 28 августа, «Интерфакс».

В соответствии с прогнозом министерства в 2020 году доллар будет стоить 65,6 рубля, в 2021-м — 66,2 рубля, к концу 2022-го — 66,6 рубля, в 2023-м — 67 рублей. В 2024 году предполагаемая стоимость одного доллара составит 67,6 рубля, передает НСН.

По мнению министерства, курс доллара может превысить 70 рублей только в консервативном варианте прогноза и только после 2023 года. В этом прогнозе Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 68,7 рубля на конец 2020 года и 70,5 рубля на конец 2024 года.

19 августа финансовый эксперт рассказал «Известиям» о причинах падения курса рубля. По мнению главного стратега «Универ Капитал» Дмитрия Александрова, частично в падении российской валюты виноват Евросоюз, который до сих пор выясняет отношения с Британией по Brexit.