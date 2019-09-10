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Эксперт предсказал доллар по 30 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Нулевой государственный долг России позволит стать стране островом стабильности, в то время как экономически развитые страны будут переживать кризис, рассказал «Известиям» генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Ранее 10 сентября стало известно, что чистый госдолг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года. На 1 августа объем госдолга федерального правительства, регионов и муниципальных образований составлял 16,2 трлн рублей.

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«Наш ВВП, который сейчас прибавляет в лучшем случае по 2% в год, вполне будет способен сохранить темп. Тогда как параллельно мы, видимо, будем наблюдать глубокий экономический кризис за рубежом. Доллар за позабытые 30 рублей? В этой парадигме — скорее, да», — сказал Хохрин.

По его словам, у стран с развитой экономикой в настоящее время беспрецедентные уровни госдолгов. Под погашение и обслуживание предыдущих долгов выпускаются новые, причем под более низкие ставки.

Увеличение долговой нагрузки объясняется экономической необходимостью. Однако нагрузка растет несоразмерно экономическим успехам даже в США, а в Европе и вовсе многолетняя стагнация, отметил эксперт.

«Раздувание долгового пузыря, особенно если оно не подкреплено экономическим ростом, рано или поздно приводит к сложностям в обслуживании. Эти проблемы мало заметны, но они уже есть», — подчеркнул Хохрин.

Он добавил, что решить существующие проблемы госдолга развитых стран можно лишь девальвацией резервных валют.

В свою очередь, управляющий директор «Артер Эссет Менеджмент» Андрей Хайретдинов заявил «Известиям», что действия российских властей по сокращению программ заимствования вынужденные. Они обусловлены существующими внешними ограничениями доступа России на международные рынки капитала.

По его мнению, это тормозит рост экономики и одновременно ограничивает возможности инвесторов из-за снижения ликвидности рынка.

Ранее в сентябре главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров заявил, что осенью россиянам свои средства лучше хранить в иностранных валютах. По его словам, как валюты-убежища сейчас интересны швейцарский франк и японская йена.
Центробанк установил официальный курс доллара США на 11 сентября в размере 65,43 рубля.

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