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Россия осталась без чистого государственного долга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года.

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На 1 августа объем госдолга федерального правительства, регионов и муниципальных образований составлял 16,2 трлн руб. При этом он включал госгарантии по кредитам предприятий, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ во вторник, 10 сентября.

В то же время ликвидные активы государства — федеральных властей, регионов и внебюджетных госфондов — насчитывали 17,6 трлн рублей. Таким образом, госдолг стал меньше, чем ликвидные активы, указывает издание.

Отмечается, что это стало возможно из-за рекордных резервов, которые покрыли долг государства. Так, если России понадобилось бы срочно погасить долги, это можно было бы сделать только за счет депозитов госорганов в банках.

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, «то, что сделано в макроэкономике России с 2014 по 2019 год, точно попадет в учебники». Обратной стороной является дефицит фискальных стимулов для развития экономики.

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) в августе сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год. Оказалось, что ежегодный отрицательный эффект ограничительных мер на рост российского ВВП составил в среднем 0,2 п.п.

Евросоюз и США в 2014 году ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Под санкции попали отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого рестрикции неоднократно продлевались.

В 2014-2015 годах цены на нефть со $100 опускались ниже $40 за баррель. Падение началось после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз мирового спроса на нефть.

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