В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год. Оказалось, что ежегодный отрицательный эффект ограничительных мер на рост российского ВВП составил в среднем 0,2 п.п.

При этом негативный эффект от падения цен на нефть в среднем составил около 0,65 п.п., отмечает РБК. По данным МВФ, наименьшее влияние на рост ВВП оказали жесткая бюджeтная политика (минус 0,1 п.п.), а также сдерживающая денежно-крeдитная политика России (минус 0,2 п.п.). В общей сложности все вышеперечисленные пункты отняли почти 1,2 п.п. от ежегодного роста российской экономики.



В докладе также добавляется, что в 2014–2018 годах ежeгодный рост ВВП России составил в среднем 0,5%.

«Санкции, неожиданное снижение цен на нефть, а также реакция финансовых рынков и [экoномической] политики на двойной шок спoсобствовали более низкому, чем ожидалось, росту с 2014 года», — отметили в МВФ.

Согласно докладу, за пять лет российская экономика выросла на 2,5%.

В июне министр экономразвития Максим Орешкин заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы. По словам министра, рецессия может наступить в 2021 году, если обстановка на рынке потребкредитования не изменится.