В ЕС согласовали вопрос продления антироссийских санкций на полгода

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза согласовал продление на полгода санкций против российских граждан и компаний. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в Брюсселе.

«Теперь должно последовать официальное решение Совета ЕС. Оно будет, очевидно, принято на следующей неделе по письменной процедуре. После публикации в «Официальном журнале» Евросоюза решение вступит в силу», — заявил собеседник агентства.

Ранее 4 сентября Финляндия призвала Евросоюз прилагать больше усилий, чтобы наладить отношения с Россией. Глава финского МИДа Пекка Хаависто заявил, что невозможно представить себе решение глобальных кризисов без участия России.

Отношения Москвы и Евросоюза ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Под санкции попали отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого санкции неоднократно продлевались.