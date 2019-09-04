Финляндия призвала ЕС постараться улучшить отношения с Россией

Евросоюзу нужно прилагать больше усилий для улучшения отношений с Россией, заявил финского глава МИД Пекка Хаависто высказал в интервью Financial Times, опубликованном в среду, 4 сентября.

По его словам, это необходимо, если ЕС хочет укрепить безопасность в европейском регионе в условиях трансатлантической напряженности, Brexit и международных конфликтов.

«Очень сложно представить себе решение (глобальных кризисов — Ред.) без России или такие решения, где Россия не была бы в каком-то смысле активным участником», — сказал дипломат.

Министр также высказал мнение, что новую возможность для улучшения отношений России и ЕС может предоставить произошедшая смена власти на Украине.

Ранее в августе президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё заявил, что Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Евросоюзом.

Отношения Москвы и Евросоюза ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Ограничения затронули отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого санкции неоднократно продлевались.