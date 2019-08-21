Путин заявил о важности восстановления отношений с ЕС для России

Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Евросоюзом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Финляндии Саули Ниинистё.

Москва рассчитывает, что новое руководство ЕС проявит позитивный настрой на партнерство с Россией, передает ТАСС.

Ранее 21 августа Путин встретился с Ниинистё в президентском дворце в Хельсинки. Лидеры двух стран сфотографировались у входа во дворец, затем Путин оставил запись в книге почетных гостей. Сама встреча проходила в закрытом режиме.

Аналогичное заявление Путин делал в июле 2019 года.

«Мы готовы к конструктивному сотрудничеству со всеми политическими силами, которые получили мандат европейских избирателей», — сказал он тогда. По его словам, России важно сохранение мира, стабильности и безопасности на «нашем общем континенте».

Отношения Москвы и Евросоюза ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Ограничения затронули отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого санкции неоднократно продлевались.