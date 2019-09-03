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В ЕС раскрыли аферу с продвижением сельхозпродукции в третьих странах

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В Европе раскрыли преступную схему, которая позволяла аферистам получать от Евросоюза средства якобы для продвижения сельхозпродукции в третьих странах, а затем отмывать деньги на Украине и Виргинских островах. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доклад Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).

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Внимание следователей привлекла схема, которой пользовались злоумышленники, чтобы обманным путем получить финансирование от Евросоюза «для продвижения молочной продукции ЕС» в ряде стран, включая Россию.

«Исполнители, действуя через брюссельскую компанию и через сеть подставных компаний, обращались к торговым ассоциациям с предложением помочь им обеспечить финансирование ЕС», — говорится в докладе.

Таким образом некоторые ассоциации действительно получили финансирование. Однако функции участников торгов и поставщиков выполняли подставные компании, у которых не было ни помещений, ни сотрудников. Они использовались, чтобы «завышать цены на услуги, которые предоставлялись лишь частично либо вообще не предоставлялись».

По итогам расследования управлению Еврокомиссии по сельскому хозяйству и развитию сельских районов было рекомендовано вернуть в бюджет €7,7 млн и не выдавать еще €7,3 млн на ряд проектов.

28 июня депутат Верховной рады Михаил Поплавский заявил, что Евросоюз наполнил украинские прилавки продуктами питания низкого качества. Это произошло в результате заключения соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

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