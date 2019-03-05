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ЕС запланировал внести еще 10 стран в черный список офшоров

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Фото: Global Look Press/Alberto Pezzali
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Представители стран Евросоюза планируют в среду, 6 марта, принять обновленный черный список офшоров, куда войдут еще 10 стран, пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник Reuters. Отмечается, что это втрое увеличит количество государств, являющихся «налоговыми гаванями».

Источник агентства отметил, что, как предполагается, в обновленный список войдут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бермудские острова, Оман, а также страны Карибского бассейна и острова Тихого океана.

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Создание черного списка офшоров предусмотрено 4-й директивой ЕС против отмывания денег (4th Anti-Money Laundering Directive), принятой в 2015 году. Сам перечень был создан в декабре 2017 года, после серии крупных коррупционных скандалов, в ходе которых в СМИ попали материалы об офшорных счетах европейских политиков и руководителей государственных структур, использовавших их с целью уклонения от налогов. На данный момент в черном списке ЕС остались пять государств и территорий: Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, а также Американские Виргинские острова.

В июле 2018 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которые создают специальные административные районы на острове Октябрьский в Калининградской области и на острове Русский в Приморском крае.Согласно принятым законам, стать резидентами на островах смогут лишь иностранные юридические лица. При этом финансовые кредитные и некредитные организации, а также операторы платежных систем не подпадут под действие закона.

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