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Источник в Евросоюзе раскритиковал продэмбарго со стороны России

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Фото: Global Look Press/Andreas Gebert
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Евросоюз продолжает считать неоправданным введенное Россией продовольственное эмбарго в ответ на санкции, рассказал источник в Еврокомиссии.

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Однако отсутствие конкуренции негативно сказалась на качестве российской продукции

«ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер», — приводит его слова «РИА Новости» в пятницу, 9 августа.

Вместе с тем собеседник агентства отметил, что, несмотря на вызванные эмбарго трудности, агропродовольственный сектор ЕС «был удивительно устойчивым», а большинство затронутых ограничениями продуктов нашли другие рынки как внутри союза, так и за его пределами.

Москва ввела продуктовое эмбарго в начале августа 2014 года как ответную меру на ограничительные меры ряда стран в отношении физических и юридических лиц из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав России.

В последующие годы санкционный список неоднократно расширялся и дополнятся. В итоге в РФ запретили ввозить ряд мясной и молочной продукции, овощи, фрукты, рыбу, орехи и соль.

В конце июня президент России Владимир Путин своим указом продлил до 31 декабря 2020 года действие ответных ограничительных мер в отношении Евросоюза. Ранее глава государства заявлял, что Москва снимет экономические санкции с ЕС, если увидит сигналы Европарламента о желании сотрудничать.

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