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Европа страдает от американских санкций против России

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Американская торговая палата в России подсчитала: продовольственное эмбарго США больше ударило по Европе, чем по самим Штатам. Введенные Вашингтоном ограничения самим США вредят мало, но в торговой войне страдают их союзники. Торговая палата США признала, что запрет на ввоз говядины ударил по Аргентине, Австралии и Новой Зеландии. Большая часть сельхозимпорта в Россию шла из европейских стран.

РФ в августе 2014 года ввела ответные санкции на поставки сельхозпродукции. В итоге пять лет европейцы терпят большие убытки, и вернуться на рынки РФ будет очень трудно. Эксперты из США признают, что российские сельхозкомпании свое производство нарастили, российский рынок РФ уже занят. Американский экспорт в РФ и так невелик, но компании-поставщики перестроились. А в Европе раздается всё больше голосов за отмену ограничений на торговлю с Москвой.

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