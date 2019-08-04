Европа страдает от американских санкций против России

Американская торговая палата в России подсчитала: продовольственное эмбарго США больше ударило по Европе, чем по самим Штатам. Введенные Вашингтоном ограничения самим США вредят мало, но в торговой войне страдают их союзники. Торговая палата США признала, что запрет на ввоз говядины ударил по Аргентине, Австралии и Новой Зеландии. Большая часть сельхозимпорта в Россию шла из европейских стран.

РФ в августе 2014 года ввела ответные санкции на поставки сельхозпродукции. В итоге пять лет европейцы терпят большие убытки, и вернуться на рынки РФ будет очень трудно. Эксперты из США признают, что российские сельхозкомпании свое производство нарастили, российский рынок РФ уже занят. Американский экспорт в РФ и так невелик, но компании-поставщики перестроились. А в Европе раздается всё больше голосов за отмену ограничений на торговлю с Москвой.