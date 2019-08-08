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Плюс эмбарго: 40% российских бизнесменов выиграли от контрсанкций

Однако отсутствие конкуренции негативно сказалась на качестве российской продукции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Почти каждый второй предприниматель сообщил о положительном влиянии санкций на его бизнес, говорится в исследовании «Деловой России», с которым ознакомились «Известия». Так ответили те, для кого российское продовольственного эмбарго по отношению к странам Запада снизило конкуренцию извне. При этом 60% считают влияние санкций негативным. Как показало исследование, основными препятствиями для бизнеса остаются бюрократия и административные барьеры, кадровый голод, а также плохое развитие городской инфраструктуры. Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что с санкциями и их последствиями отечественная экономика научилась жить и даже получать выгоду, однако цели замещения товаров импортного производства не удалось достигнуть. По их мнению, открытым остается вопрос качества продукции российских компаний.

Положительные санкции

Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2020 года

Почти половина представителей малого и среднего бизнеса повернула ситуацию с антисанкциями в свою пользу. Так, 40% бизнесменов видят лишь плюсы в уходе иностранных производителей с рынка, говорится в исследовании «Деловой России». 60% общую ситуацию с ограничениями считают негативной. В исследовании приняли участие 2 тыс. предпринимателей из сферы торговли, 30% опрошенных занимаются бизнесом в одном-двух соседних регионах, лишь 2% предпринимателей ведут свою деятельность на всей территории России.

Санкции — контрпродуктивный способ менять деловую среду и эволюционный путь развития бизнеса, прокомментировал «Известиям» результаты опроса глава «Деловой России» Алексей Репик. При этом, по его словам, с момента введения ограничений в 2014 году многие предприятия, работающие в сфере аграрной и пищевой промышленности, биотехнологий и фармацевтики, заняли достойную нишу на рынке. При этом организации смогли обеспечить своему продукту качество и конкурентоспособность выше, чем у импортных аналогов, рассказал он.

Автор цитаты

Россия ввела продовольственное эмбарго в 2014 году в ответ на западные санкции. Оно подразумевает запрет ввоза в РФ отдельных видов сельхозпродукции и сырья, страна происхождения которых вводила против России ограничения или присоединялась к ним. Эмбарго реализовывалось в три этапа: с 2014 года — в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года — в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года — в отношении Украины. Западные экспортеры из-за продэмбарго лишились за пять лет продаж в РФ на $46 млрд, сообщали СМИ со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

По словам предпринимателей, основные препятствия для развития бизнеса — одни и те же. Так, главными препонами остаются бюрократия и административные барьеры, кадровый голод, «набеги силовых органов» и плохое развитие городской инфраструктуры. Также представители бизнеса сетуют, что им приходится тратить время не на развитие своего дела, а на его приведение в соответствие с постоянно меняющимся законодательством.

В АКРА отметили отсутствие влияния продэмбарго на цены в России

30% бизнесменов пожаловались на отсутствие складских комплексов и региональных распределительных центров. По их словам, это бьет по инвестклимату субъектов. Также респонденты неудовлетворительно оценили качество транспортно-логистических узлов, отметили отток высококвалифицированных кадров в большие города и недостаток развлекательно-досуговых зон для горожан как центров торговой активности.

В Минэкономразвития не ответили на вопросы «Известий» об успехах бизнеса, которых удалось достичь в результате принятия ответных санкций, а также о поддержке предпринимательства.

Вопрос в качестве

Действительно почти половина предпринимателей оказалась в выигрыше от введения продэмбарго, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его мнению, большого давления на экономику ограничения в целом не оказали, среднегодовые потери ВВП составили максимум 0,6–0,8%.

Минсельхоз воспротивился расширению продэмбарго

Однако качество российской продукции оставляет желать лучшего, подчеркнул эксперт. В последнее время выросли объемы импорта пальмового масла. Компании покупают его и используют в производстве сыров, молочных и мучных изделий. В таких условиях о качественном импортозамещении говорить не приходится, заявил он.

По прошествии пяти лет с продэмбарго экономика показывает малоразличимые темпы роста, что говорит о негативном влиянии санкций, считает глава Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Учитывая эти показатели, отечественная экономика балансирует между рецессией и стагнацией, уверен он. По мнению эксперта, эффект импортозамещения если и был, то небольшой. Отсутствие конкуренции на рынке привело к тому, что качество продукции российских производителей не выросло.

Правительству для поддержки бизнеса следует повышать производительность труда, решать проблему нехватки квалифицированных кадров и снижать огосударствление экономики, считает Георгий Остапкович. Сегодня темпы увеличения экономики в России в два раза меньше, мировых. Так, по данным Минэкономразвития, рост ВВП в 2019 году ожидается на уровне 1,3%, в то время как МВФ прогнозирует увеличение мировой экономики на 3,3%.

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