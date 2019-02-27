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Минсельхоз обсудит расширение продэмбарго с фермерами и аграриями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство сельского хозяйства России считает вопрос расширения продэмбарго важным, требующим тщательного обсуждения с российскими производителями и представителями отрасли, заявили в ведомстве в среду, 27 февраля.

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Там напомнили, что решения о введении ограничений в отношении других государств и об их изменении принимаются на уровне руководства страны. В частности, речь идет об изменении перечня продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу на территорию РФ в рамках ответных мер на санкции ряда стран, пишет «РИА Новости».

Ранее в тот же день стало известно, что Минсельхоз выступил против инициативы Федеральной таможенной службы по расширению продуктового эмбарго от 2014 года, назвав его нецелесообразным. О том, что ФТС предложила ведомству заменить перечень конкретных товаров, запрещенных к ввозу в Россию, на список целых продуктовых групп, стало известно две недели назад. Свою инициативу служба объяснила необходимостью исключения возможности импорта запрещенных продуктов «под прикрытием» разрешенных.

В министерстве план ФТС сочли необдуманным, так как он создает риски для российских производителей и переработчиков, а также угрожает стабильности снабжения населения продуктами питания, произведенными в РФ.

Власти России ввели продуктовое эмбарго в начале августа 2014 года в качестве ответной меры на санкции ряда стран в отношении физических и юридических лиц из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав РФ. В последующие годы санкционный список неоднократно расширялся и дополнялся. В итоге в РФ запретили ввозить ряд мясной и молочной продукции, овощи, фрукты, рыбу, орехи и соль из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии.

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