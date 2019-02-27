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Минсельхоз воспротивился расширению продэмбарго

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минсельхоз выступил против инициативы Федеральной таможенной службы (ФТС) по расширению российского продуктового эмбарго от 2014 года, назвав его нецелеобразным. Об этом говорится в протоколе совещания глав крупнейших отраслевых объединений, которое состоялось на прошлой неделе у директора регулирования рынков АПК Максима Титова. 

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О том, что ФТС предложило Минсельхозу заменить перечень конкретных товаров, запрещенных к ввозу в Россию на список целых продуктовых групп, стало известно две недели назад. Служба объяснила  инициативу о расширении эмбарго необходимостью исключения возможности импорта запрещенных продуктов «под прикрытием» разрешенных. 

В Минсельхозе пришли к выводу, что план ФТС создает риски для российских производителей и переработчиков, а также угрожает стабильности снабжения населения продуктами питания, произведенными в России. 

Основные риски Минсельхоз усмотрел в запрете на ввоз ингредиентов для детского питания, соков и безалкогольных напитков, рассказал источник «Коммерсанта» в отрасли. Как объяснил собеседник издания, на сегодняшний день производство этого сырья в России не развито или вовсе невозможно и чтобы решить проблему, потребуется минимум несколько лет. 

Инициативе ФТС воспротивились и представители рыбной отрасли. Так, по словам  исполнительного директора Рыбного союза Сергея Гудкова, расширение продэмбарго может привести и к запрету на ввоз в страну посадочного материала для разведения лосося, что привело бы к приостановке производства некоторых продуктов. Он объяснил, что посадочный материал импортируется в живом виде в трюмах судов и никаким образом не может служить прикрытием для санкционки. 

Как подчеркнули в Минсельхозе, к вопросу расширения продэмбарго целесообразно вернуться при введении новых антироссийских санкций.

Власти России ввели продуктовое эмбарго в начале августа 2014 года в как ответную меру на ограничительные меры ряда стран в отношении физических и юридических лиц из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав России. В последующие годы санкционный список неоднократно расширялся и дополнятся. В итоге в РФ запретили ввозить ряд мясной и молочной продукции, овощи, фрукты, рыбу, орехи и соль. 

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