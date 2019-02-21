В ФРГ заявили о незаинтересованности в санкциях против России

Германия не заинтересована в антироссийских санкциях, меры были приняты из–за политической ситуации, однако надо работать над тем, чтобы политические условия изменились. Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

В ходе выступления на конференции «Конкурентоспособная Россия — новые пути», он подчеркнул стремление Германии к тому, чтобы санкционное давление на Россию прекратилось.

«Германия хотела бы, чтобы условий для сохранения санкционного давления на Россию не было», — цитирует министра 21 февраля ТАСС. Альтмайер добавил, что санкции ввели «поскольку для этого были политические предпосылки». Надо работать над тем, чтобы политические условия поменялись.

Немецкая сторона заинтересована в решении «украинско–российской темы» и реализации Минских соглашений, подчеркнул министр, снова напомнив, что Берлин не заинтересован в санкциях.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года, тогда же в состав России по итогам всенародного референдума вернулся Крым. Москва не раз подчеркивала, что процедура полностью соответствовала нормам международного права. Киев до сих пор считает полуостров своей территорией и отказывается признавать итоги голосования.

ЕС ввел экономические санкции против России в 2014 году, после падения над Донбассом малайзийского Boeing MH17. С тех пор каждые полгода они продлеваются. В марте 2015 года участники объединения решили отменить ограничения после реализации Минских соглашений. Москва не раз отмечала, что не видит связи между этими событиями.

13 февраля стало известно, что США намерены сохранять антироссийские санкции до тех пор, пока украинские власти не получат под свой контроль Донбасс и Крым.