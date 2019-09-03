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Эксперт оценила перспективы вступления Сербии в Евросоюз

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Фото: Depositphotos
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Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова заявила, что на сегодняшний день складывается сложная ситуация вокруг предполагаемого вступления Сербии в Евросоюз (ЕС). Об этом она рассказала в беседе с журналом «Международная жизнь».

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«Сербы постоянно шли на уступки, на все уступки абсолютно. И все надеются, что вот-вот в ЕС их примут. Но сегодня (в Евросоюзе. — Ред.) говорят о том, что может быть 2026 год (примут. — Ред.), а может быть и нет. Многие в ЕС вообще говорят, что не будут принимать уже никого, тем более сербов», — отметила Гуськова.

В августе большая часть сербских граждан (53%) в ходе опроса высказалась за вступление республики в Европейский союз.

Отмечается, что 25% респондентов отнеслись к идее членства страны в ЕС негативно, 10% опрошенных отказались отвечать на вопрос, а 12% — затруднялись дать ответ.

Президент Сербии Александр Вучич неоднократно отмечал, что Белград настроен на тесное и дружеское сотрудничество с РФ, но сохраняет курс на вступление в Евросоюз. При этом в мае сербский министр обороны Александар Вулин заявил, что Сербия устала от Евросоюза, который постоянно меняет цели и ставит новые условия для стран, желающих к нему присоединиться. По его словам, ЕС должен ясно сказать, интересует ли его присоединение Сербии.

Министр отметил, что «существуют другие союзы и другие нации», которые готовы сотрудничать с Белградом на условиях равноправия.

На Западе не поддерживают сохранение дружеских отношений Белграда и Москвы. В качестве условий, необходимых для принятия Сербии в ЕС, называются, в частности, отказ от таких отношений и признание независимости Косово.

24 марта, в день 20-летия бомбардировок Югославии силами НАТО, в Белграде прошел митинг, на котором члены Сербской радикальной партии сожгли флаги ЕС и Североатлантического блока. Лидер партии Воислав Шешель тогда заявил, что Сербии необходимо интегрироваться с Россией и вступить в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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