Бизнесмены США посетят ВЭФ вопреки санкциям

Бизнес-круги США приедут на Восточный экономический форум (ВЭФ), несмотря на санкционную политику официального Вашингтона.

Как заявили «Известиям» в пресс-офисе ВЭФ, участие в мероприятии подтвердили почти 20 американских компаний, включая IBM, MasterCard и McDonalds.

В Американской торговой палате в России подтвердили, что интерес к прямым инвестициям в Россию среди бизнеса США растет — их накопленный объем достиг $85 млрд.

«Сотрудничество между бизнес-кругами РФ и Штатов развивается лучше, чем могло бы показаться. Оно продолжает развиваться и никогда не прерывалось», — сказал «Известиям» президент палаты Алексис Родзянко.

По его словам, страха, что правительство США наложит санкции из-за бизнеса в России или участия в ВЭФ и каких-либо других экономических форумах в РФ, у американских компаний нет.

В свою очередь в американской компании InterPacific Aviation, которая будет присутствовать на форуме, «Известиям» указали, что не сталкивались с угрозами со стороны американских властей за намерение участвовать в ВЭФ.

Более того, руководство компании всячески поддерживает стремление наладить связи между двумя странами, а также планирует развивать авиаперевозки между Дальним Востоком и западным побережьем США.

Подробнее — в материале «Известий»:

Дальний восторг: бизнес-круги США прибудут на ВЭФ