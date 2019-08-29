В Минфине не испугались ухода с рынка старых инвесторов из-за новых санкций США

В российском Минфине прокомментировали новые санкции США в отношении российского валютного долга. Как заявил в четверг, 29 августа, замминистра финансов Сергей Сторчак, эти ограничения отпугнут новых инвесторов, но старые не откажутся от работы на этом рынке.

«Трудно будет ожидать прихода на наш рынок новых инвесторов. Те, кто с нами работает последние 20 лет, скорее всего, не откажутся, они будут на вторичном рынке работать», — цитирует Сторчака «РИА Новости».

26 августа вступил в силу второй пакет санкций США против России в связи с «делом Скрипалей». Ограничения запрещают американским банкам участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях.

4 августа в Минфине сообщили, что новые антироссийские санкции США не затронут госкомпании и вторичный рынок России, а коснутся только министерств, агентств и «суверенного фонда» (в том числе Центробанка), а также Фонда национального благосостояния.

Первый пакет санкций, связанный с «делом Скрипалей», вступил в силу 27 августа прошлого года. Тогда были введены ограничения на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью.