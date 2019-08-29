Прямой эфир

В Минфине не испугались ухода с рынка старых инвесторов из-за новых санкций США

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В российском Минфине прокомментировали новые санкции США в отношении российского валютного долга. Как заявил в четверг, 29 августа, замминистра финансов Сергей Сторчак, эти ограничения отпугнут новых инвесторов, но старые не откажутся от работы на этом рынке.

Скрипаль жив: экс-шпион британских спецслужб позвонил родным
Он рассказал, что не собирается возвращаться в Россию, а также сообщил об ухудшении самочувствия

«Трудно будет ожидать прихода на наш рынок новых инвесторов. Те, кто с нами работает последние 20 лет, скорее всего, не откажутся, они будут на вторичном рынке работать», — цитирует Сторчака «РИА Новости».

26 августа вступил в силу второй пакет санкций США против России в связи с «делом Скрипалей». Ограничения запрещают американским банкам участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях.

4 августа в Минфине сообщили, что новые антироссийские санкции США не затронут госкомпании и вторичный рынок России, а коснутся только министерств, агентств и «суверенного фонда» (в том числе Центробанка), а также Фонда национального благосостояния.

Первый пакет санкций, связанный с «делом Скрипалей», вступил в силу 27 августа прошлого года. Тогда были введены ограничения на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД выразил сожаление в связи с новыми санкциями по «делу Скрипалей»
В Совфеде прокомментировали новые санкции США против России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019