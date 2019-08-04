Минфин США разъяснил механизм действия новых санкций

Новые антироссийские санкции США не затронут госкомпании и вторичный рынок России. Об этом говорится в директиве американского минфина.

Санкции касаются только министерств, агентств и «суверенного фонда» (в том числе Центробанка), а также Фонд национального благосостояния, говорится в документе. При этом американским банкам разрешено покупать бонды на вторичном рынке суверенного долга России.

3 августа министр финансов России Антон Силуанов, комментируя новые санкции, заявил, что российская экономика за последние годы доказала свою устойчивость к внешним воздействиям. Однако введение новых ограничений негативно отразится на отношениях между странами.

1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России. Поводом стало предполагаемое использование химического оружия в 2018 году в Великобритании, когда был отравлен бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В соответствии с документом госсекретарь и глава минфина США должны предпринять ряд действий при необходимости введения санкций, описанных в законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.

Речь идет, в частности, о препятствовании предоставлению займов, технической или финансовой помощи указанной стране международными финансовыми организациями. Также подразумевается запрет американским банкам предоставлять какие-либо кредиты или займы правительству этого государства, за исключением займов или кредитов для закупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров.

3 августа Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей».